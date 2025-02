Allagato il piazzale del Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina

Una enorme distesa d’acqua. È quanto questa mattina è apparso a chi si è trovato di fronte il Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina in via Ferdinando Magellano.

La pioggia torrenziale ieri pomeriggio ha creato grandi disagi e pericoli sulle strade, tutta la costa abruzzese è stata letteralmente flagellata dal maltempo. In diversi comuni sono stati attivati i COC (Centri Operativi Comunali) per la gestione dell’emergenza. Il giorno dopo i segni del maltempo sono, ancora, visibili. Come dimostra anche l’area antistante il Palazzetto dello Sport in cui è collocata un’isola ecologica in cui si possono conferire rifiuti solo con notevoli difficoltà per l’abbondante presenza di acqua.