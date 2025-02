Il Partito Socialista ricorda la figura di Nello Mariani

Si è tenuto al Polo bibliotecario comunale “Raffaele Mattioli” di Vasto un incontro molto partecipato in ricordo di Nello Mariani, parlamentare iscritto al Partito Socialista.

L’appuntamento, che ha visto la presenza della figlia Serenella, è stato introdotto dai saluti del sindaco Francesco Menna e dell’assessore Gabriele Barisano, che hanno preceduto l’intervento dell’avvocato Salvatore De Simone. Hanno partecipato all’appuntamento l'assessore Paola Cianci, i consiglieri comunali Maria Molino e Francesco Del Viscio, una nutrita rappresentanza del Partito Socialista abruzzese, il capogruppo della lista Avanti Vasto Nicola Di Stefano, il segretario del Partito Socialista cittadino Luigi Rampa e il segretario del Partito Democratico Vasto Simone Lembo. Durante l'incontro sono state ascoltate le testimonianze di quanti hanno conosciuto il parlamentare socialista.

«Abbiamo voluto ricordare Nello Mariani – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – un uomo che ha dedicato con passione e impegno la sua vita alla crescita del nostro Paese. La sua carriera parlamentare rappresenta un esempio di dedizione alla comunità e ai principi che continuano a ispirarci tutt’oggi».

«Nello Mariani rappresenta – ha dichiarato l’assessore Gabriele Barisano - i valori socialisti in cui credo e che ispirano il mio incarico da assessore. La sua dedizione al miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli e la sua visione per una società più giusta e solidale sono un faro per chi continua a battersi per i diritti e il benessere collettivo. È un onore avere potuto rendere omaggio alla sua memoria con un incontro che ha dato voce alle testimonianze di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Questo appuntamento è servito per ricordare un grande socialista e un uomo dedito al bene comune».