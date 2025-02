“Artworks to Surprise”: inaugurata la mostra al Centro culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo. Sarà visitabile fino a domenica 23 febbraio nei seguenti orari: lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 17.30 alle 20.30.

Promo Video:

https://www.facebook.com/massimogrecocreations/videos/650408707546252

L’evento ospita opere di pittura, grafica, scultura, installazioni video a muro in loop e proiezioni con effetti olografici. Opere di Massimo Greco e Carmela Mercinelli, alcune delle quali già protagoniste di eventi espositivi che hanno fatto tappa presso altre località prestigiose d’Italia come il Castello di Cerveteri, la Biennale di Velletri, la Fortezza Orsini di Sorano, il Castello Aldobrandesco di Arcidosso ed il Castello Svevo di Termoli.

Fra le attrattive proposte, in grande formato, “Embryo” dove i visitatori sono chiamati ad individuare quello umano, “Denialism” altra opera grafica su tela in materia di “clima” e “ambiente” e «The Prophecy» al suo primo evento espositivo, ispirata all’”Homme qui rit” di Victor Hugo, anche questa, dalle forti connessioni con l’attualità del nostro tempo.

Fra i vari dipinti “Presagio con ghigno” un omaggio ad Italo Calvino e “La Strega di Oria” già attrattiva di precedenti tappe espositive: un’opera ispirata ad uno srudio Giuridico dell’Università Tor Vergata sugli ultimi processi per stregoneria in Salento, nel ‘700.

Le opere di Carmela Mercinelli presentano invece un passaggio evolutivo dal figurativo classico, quasi tipicamente accademico degli anni ’60 del secolo scorso ad uno stile nuovo definito come “espressionismo vorticoso” con figure quasi oniriche rappresentate sia ad olio che graficamente su grandi formati. Le opere di Carmela Mercinelli sono state presentate per la prima volta al castello Svevo di Termoli lo scorso Novembre e a San Salvo iniziano un nuovo Tour per il 2025.

L’esposizione sarà anche caratterizzata da presentazioni multimediali e da sorprendenti proiezioni con effetti olografici di oggetti 3d, a tema archeologico e didattico, realizzati da Massimo Greco e che hanno accompagnato numerosi eventi espositivi in tappe precedenti in altre regioni d’Italia.