Grande interesse per il convegno sulla storia del Pontile di Vasto Marina

Malgrado il maltempo ha suscitato molto interesse il convegno tenutosi presso il Circolo Nautico, dove i giovanissimi ragazzi coinvolti nel progetto regionale che la Ricoclaun ha vinto, hanno moderato i tanti interventi su “La storia del Pontile di Vasto Marina tra passato e futuro” per riscoprire la storia di questo luogo e del mercato del pesce e di come tale storia si unisce alle varie attività del progetto Ricoclaun “Sorrisi tra multi-sensorialità, giovani e rigenerazione”.

I ragazzi fanno parte della prima media dell’Istituto Comprensivo Spataro Paolucci e hanno aderito al progetto per approfondire i temi del volontariato e la conoscenza e rigenerazione del parco giochi di Vasto Marina.

Dopo il saluto istituzionale del Sindaco Francesco Menna, si è parlato dell’archeologia, con Grazia La Verghetta della Parsifal, con i mosaici a tema marino delle antiche Terme Romane, e i resti sommersi dell’antico porto di Histonium a Vasto Marina, per poi passare alla storia del Pontile con l’intervento di Francesco Paolo D’Adamo, che ha spiegato come l’antico pontile del dopoguerra avesse uno scopo completamente diverso da quello attuale. Si è poi parlato dell’antico mercato del pesce con Nicolino Natarelli, insieme a tanti aneddoti e alla visione degli antichi registri. Peppino Santini dell’Anmi, ha spiegato le finalità dell’associazione che nel 2026 compirà cento anni e le varie manifestazioni che organizza per la città per la promozione della cultura marittima e diffondere la conoscenza e l'amore per il mare e le tradizioni marinare.

Angelo Cataldo, vicecomandante della Guardia Costiera, ha spiegato l’importante ruolo che l’ente ha nel salvaguardare il mare, evitare il pericolo dell’inquinamento e risolvere le varie criticità presenti nel mare. Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina ha spiegato l’impegno che da tanti anni il Consorzio ha nel promuovere e valorizzare il territorio, tra tradizioni, servizi, attività e sinergie sempre nuove.

Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun, ha illustrato tutto il progetto regionale che coinvolgerà l’associazione durante l’anno tra il potenziamento della clownterapia in ospedale, attività a Lanciano nel quartiere Santa Rita con attività volte a valorizzare il potenziale della comunità, creando opportunità di crescita e le attività previste a Vasto Marina che vede protagonisti: Antonio Smargiassi, Gaia D’Alessandro, Giorgia Curci, Jacopo Mancini, Luca Carlucci, Marcello Viti, Maria Santoro, Micaela Vitelli, Rita Zinni,Sara Colangelo e Serena Pagnottaro. I ragazzi fino ai primi di maggio 2025 saranno coinvolti:

in un laboratorio di ceramica con la Creta Rossa per realizzare tre grandi cornici da installare nel parco giochi di Vasto Marina,

con Giovanni Peluso realizzeranno un’opera artistica che parla della storia del pontile e che sarà messa vicino al Circolo Nautico,

con Annamargareth Ciccotosto saranno coinvolti nell’ideazione e progettazione di una mappa di comunità della costa vastese, che sarà installata nel parco giochi di Vasto Marina

e infine con Annalica Bates Casasanta si attiveranno nella scrittura della sceneggiatura e realizzazione di un piccolo momento teatrale in collaborazione con Identità Musicali, che sarà proposto il 3 maggio sempre a Vasto Marina, data dell’inaugurazione delle varie installazioni.

L’evento ha evidenziato da una parte, la ricchezza della storia della nostra città e di come sia importante sempre averne conoscenza e consapevolezza, dall’altra la ricchezza delle relazioni di persone, diverse tra loro, per interesse, passioni e cultura, ma che incluse in una rete sinergica innalzano il rispetto e la tutela del bene comune, l’inclusione e la partecipazione attiva e creano un entusiasmo diffuso.