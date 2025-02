A Cupello ufficio postale chiuso da oltre sei mesi, protesta del sindaco

Tre mesi circa. Era la stima di Poste Italiane lo scorso mese di settembre della durata dei lavori di ammodernamento dell'ufficio postale di Cupello. In prossimità del Natale Poste Italiane comunicò che i lavori si sarebbero protatti per altre tre settimane. Riapertura, quindi, prevista per il 17 gennaio. Data trascorsa senza la fine dei lavori e il ritorno all'attività. Ieri è arrivata la comunicazione dell'ennesimo rinvio. Salvo ulteriori rinvii l'ufficio postale di Cupello rimarrà chiuso per oltre sei mesi.

«Abbiamo ricevuto l’ennesimo rinvio per la riapertura del nostro ufficio postale, chiuso da oltre sei mesi per i lavori di adeguamento previsti dal progetto Polis - ha reso noto la sindaca Graziana Di Florio - purtroppo, il cantiere è fermo da settimane e continuiamo a non avere una data certa per la riapertura».

«Questa situazione sta creando disagi enormi, soprattutto per gli anziani e per chi non può facilmente spostarsi nel comune vicino per usufruire dei servizi postali» ha sottolineato la prima cittadina cupellese.

«Abbiamo inviato un reclamo ufficiale a Poste Italiane chiedendo un aggiornamento chiaro sullo stato dei lavori e sulla data effettiva di riapertura, un referente con cui dialogare direttamente per avere risposte concrete e soluzioni temporanee per garantire i servizi essenziali fino alla riapertura» ha dichiarato la sindaca Di Florio.

«È inaccettabile che dopo mesi di attesa non ci siano ancora certezze - la protesta della prima cittadina - chiedo e chiediamo trasparenza e risposte concrete per i cittadini di Cupello».