'Plastic Free', San Salvo si conferma "comune virtuoso"

Il Comune di San Salvo è stato inserito tra i 122 Comuni virtuosi premiati dall’associazione Plastic Free Onlus.

L’associazione è nata nel 2019 per contrastare l’abuso e l’inquinamento da plastica e oggi è presente in oltre 30 Paesi nel mondo.

La consegna dei riconoscimenti “Comuni Plastic Free” e delle targhe, con il relativo attestato di virtuosità, si terrà l’8 marzo a Napoli presso il Teatro Mediterraneo, in un evento che celebrerà l’impegno per l’ambiente delle Amministrazioni locali.

“Il Comune di San Salvo è riuscito, per il secondo anno consecutivo, ad ottenere questo riconoscimento perché si è distinto per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani - spiega l’assessore all’Ambiente Tony Faga -. Siamo orgogliosi dell’operato della nostra comunità. Vogliamo far sì che le generazioni future possano vivere in un ambiente più sano e pulito”.

“Questo riconoscimento evidenzia l’impegno costante della città nella riduzione dell’uso della plastica e nella promozione di iniziative ecologiche - sottolinea il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis -. Ringrazio i cittadini e le associazioni locali per il loro contributo attivo, auspicando che questo premio possa essere uno stimolo per continuare a migliorare la sostenibilità e la qualità dell’ambiente urbano”.