"Altritudini", a Vasto la presentazione del libro di Francesca Camilla D'Amico

Chi conosce già Francesca Camilla D’Amico per averla vista recitare in un teatro oppure per aver camminato insieme a lei in un’escursione in montagna ascoltando le sue storie di contadini e pastori, sarà sicuramente incuriosito e desideroso di conoscere e leggere il suo libro “Altritudini”.

Chi, invece, non ha ancora avuto il piacere di apprezzare il suo modo singolare di raccontare storie di montagne, di leggende popolari, di uomini e di lupi, il consiglio è quello di non perdere questa occasione per conoscere la professionalità e lo spessore culturale di quest’artista che riesce, attraverso un racconto altamente suggestivo, a trasportare l’ascoltatore in un mondo che, seppur reale, appare magico.

Nata come attrice nel piccolo teatro del Me-Ti di Paglieta, Francesca Camilla D’Amico è lì che ha appreso l’amore per la cultura contadina e acquisiti gli strumenti necessari per interpretarne i simboli. Un amore che si percepisce nitido e autentico in ogni suo racconto.

Siamo quindi curiosi di avventurarci in questo nuovo viaggio dentro Altritudini, un viaggio e un’esplorazione che faremo anche questa volta accompagnati dall’autrice verso chissà quali altitudini e quali profondità.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del Club Alpino Italiano in via delle Cisterne, 4 Vasto.