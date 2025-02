Europa League Master a Nantes, brilla la stella di Miriam Di Iorio

Nuova luccicante performance sportiva per l’atleta vastese Miriam Di Iorio.

Sabato a Nantes, in Francia, nella bella cornice dello Stadio Pierre Quinon, ha gareggiato nella seconda tappa dell’Europa League della categoria Master di atletica classificandosi al primo posto nella prova dei 60 metri indoor.

Altra bella esperienza per la pluridecorata campionessa classe 1966, portacolori dell’Unione Atletica Abruzzo, salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio, e motivo di orgoglio rappresentare l’azzurro in questa prestigiosa competizione continentale portando in alto lo sport abruzzese ed il nome di Vasto.