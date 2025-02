Canile comunale San Salvo, campagna di adozioni al via

L’amministrazione comunale ha incontrato, in questi giorni, le rappresentanti del direttivo del Coordinamento Associazione Volontari Abruzzesi (CAVA) e altre rappresentanti di associazioni animaliste del territorio, per coordinare le operazioni di trasferimento temporaneo dei cani in una struttura abilitata, quella di Lecce dei Marsi, nelle more dei lavori di ristrutturazione del canile comunale di contrada Prato.

“Stiamo intensificando i rapporti con le varie associazioni animaliste - spiega il sindaco Emanuela De Nicolis -. Vogliamo rendere più facile il processo di adozione responsabile di quei cani e per questo ci siamo recati al canile, insieme alle volontarie, per valutare le loro condizioni di salute e pianificare degli interventi che possano donargli dei benefici.

Abbiamo già trovato un accordo su quelli che sono i passaggi da fare per donare un futuro migliore a questi teneri animali. Grazie alle volontarie abbiamo effettuato il censimento. Ora cerchiamo una casa per i nostri amici a quattro zampe”, conclude.

“Siamo alla ricerca di persone responsabili e amorevoli che desiderino adottare uno dei nostri cani in cerca di una nuova famiglia. Ogni cane ha una personalità unica e un cuore grande, pronto a donare amore incondizionato” aggiunge l’assessore con delega alla Tutela degli animali Carla Esposito.