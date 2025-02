Strada Marrucina a Cupello, insidie e servizi carenti per i residenti

Negli anni, anziché migliorare, sono peggiorate le condizioni generali, a livello di servizi e vivibilità, dei residenti di un complesso di abitazioni presente in zona Strada Marrucina, a Cupello, nel tratto di territorio periferico del centro abitato, poco dopo l’area dello Stadio e del Cimitero comunali, in direzione Monteodorisio.

Le doglianze maggiori, lamentate dai residenti, riguardano innanzitutto la questione viabilità: mancano del tutto i marciapiedi, l’uscita dagli spazi interni, sia in auto che a piedi, è particolarmente insidiosa (un attraversamento pedonale con le strisce ormai sbiadite finisce al cospetto del guardrail… come dovrebbe essere utile, ad esempio, ad una persona con una carrozzina?), la fermata degli autobus del trasporto pubblico (una volta presente) è stata spostata da quando sistemato il guardrail che ha sottratto uno spiazzo dove i mezzi pubblici potevano fermarsi in sicurezza e le auto, in quel tratto di strada – che è di competenza provinciale – sfrecciano spesso a velocità sostenuta rendendo necessaria l’adozione di dissuasori e rallentatori.

Altra questione, poi, riguarda gli impianti fognari, che non si presentano perfettamente in regola e che avrebbero bisogno di investimenti per la sistemazione.

Tutte situazioni che in più occasioni sono state evidenziate agli amministratori comunali locali. Ma, tra promesse di interesse e il classico e a dir poco snervante rimpallo di responsabilità tra enti, non risultano tracce di interventi concreti per cercare di migliorare questa problematica realtà.

Soluzioni, a detta di chi abita da quelle parti, ce ne sarebbero, nulla, però, è stato finora realizzato o programmato. Potrà cambiare qualcosa? L’interrogativo, da parte nostra, lo giriamo agli amministratori cupellesi, confidando in un loro giusto approccio per dare risposta ad istanze da tempo avanzate e che appaiono suffragate da basi condivisibili.