Dissuasori anti traffico in centro a San Salvo, dubbi e malcontento

A San Salvo non è passato inosservato il provvedimento della Giunta comunale e del Comando Polizia Locale che hanno dato mandato ai manutentori di installare barriere in funzione di dissuasori del traffico bullonandole letteralmente al suolo.

Un comitato spontaneo dei commercianti solleva dubbi e incertezze per le problematiche relative al carico e scarico delle merci, difficoltà oggettive vengono riscontrate anche dai residenti che pongono l’attenzione sulla loro mobilità e vanno considerate quelle le attività di pulizia da parte degli operatori ecologici ma soprattutto la sicurezza in caso di emergenze sanitarie e in caso di necessità di intervento dei Vigili del Fuoco.

Il malcontento è evidente anche per una mancata considerazione nella presa delle decisioni, sarebbe auspicabile il coinvolgimento delle categorie e dei residenti prima di mettere in atto accorgimenti che hanno risvolti nella società che vive quotidianamente i luoghi.

Video a cura di Ercole D'Ercole