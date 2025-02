Diocesi di Trivento e Isernia-Venafro accorpate, Monsignor Camillo Cibotti unico vescovo

Nuova nomina per Mons. Camillo Cibotti da parte di Papa Francesco. Questa mattina è stata ufficializzata la scelta del Pontefice di affidargli la guida della diocesi di Trivento. Mons. Cibotti resterà anche alla guida della diocesi di Isernia-Venafro di cui è vescovo da undici anni. Le due diocesi, si legge nella comunicazione della Santa Sede, verranno così unite “in persona Episcopi”.

Questa la biografia di Mons. Camillo riportata nel comunicato stampa in cui è stata resa la nuova nomina.

Nato il 28 ottobre 1954 a Casalbordino, nell’arcidiocesi metropolitana di Chieti-Vasto, ha studiato filosofia e teologia presso il Seminario regionale di Chieti e ha conseguito la licenza in teologia morale presso la Pontificia Accademia Alfonsiana a Roma. Ordinato sacerdote il 1° luglio 1978 per l’arcidiocesi di Chieti-Vasto, ha svolto numerosi incarichi pastorali e accademici: parroco a Liscia (1978-1985), padre spirituale presso il Seminario regionale (1985-1988), parroco a Ripa Teatina (1988-1994), parroco della SS. Trinità dei Pellegrini a Chieti e rettore della chiesa di S. Domenico (1994-2005). Dal 2005 è stato vicario generale di Chieti-Vasto, professore di teologia morale presso l’Istituto teologico abruzzese-molisano e vicario episcopale per i laici. Nominato vescovo di Isernia-Venafro l’8 maggio 2014, ha ricevuto la consacrazione episcopale l’11 giugno successivo. In seno alla Conferenza episcopale regionale è vescovo delegato per i problemi giuridici, per il Sovvenire e per la liturgia.

Nel giugno dell’anno scorso Mons. Cibotti era stato eletto, dopo le dimissioni del vescovo aquilano Giuseppe Petrocchi, presidente della Conferenza Episcopale abruzzese – molisana, alla guida della diocesi di Trivento succederà a Mons. Claudio Palumbo che è il nuovo vescovo di Termoli, nominato il 7 dicembre scorso e insediatosi due giorni fa.