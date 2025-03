Furti negli appartamenti, 'bersagliata' l'area del Vastese

La situazione legata ai furti negli appartamenti resta al centro dell'attenzione e delle preoccupazioni dei cittadini.

A San Salvo, nella serata di venerdì 28 febbraio, nelle ore serali ladri ancora all'opera con episodi registrati tra via Atene e via Verdi. In questo ultimo caso sono stati costretti alla fuga, abbandonando il posto a bordo di un'Audi nera.

Foto e anche un breve video dell'allontanamento dei malviventi hanno trovato pubblicazione e condivisione sui social, confermando l'esasperazione dei più per i tanti fatti del genere che si sono acuiti particolarmente in questi ultimi mesi.

Segnalazioni di furti, tentati e subiti, arrivano da più aree del territorio: oltre che da San Salvo da Vasto e da alcuni centri dell'interno. Le denunce alle forze dell'ordine sono pressoché quotidiane.