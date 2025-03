Case di Comunità, “si sta concludendo la fase progettuale”?

«Dopo il Covid tutti abbiamo compreso l’importanza della sanità territoriale, così nel PNRR sono state previste per l’Abruzzo 40 Case di Comunità per un investimento di 63,4milioni – hanno dichiarato i consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci - di queste però solo un progetto è stato terminato, 15 sono quelli avviati, 24 sono fermi».

«A parte quella di Casoli – sostengono i due consiglieri regionali del PD - nessuna casa della comunità è operativa sui territori dove erano previste».

Nella serata di ieri è arrivata la replica dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. «Se le 40 Case della Comunità finanziate con fondi PNRR sono in linea con i tempi previsti, l'Abruzzo presenta un grado di attivazione minimo, insieme a quasi tutte le altre regioni d'Italia ad eccezione di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, proprio a ragion del fatto che la rete prevede uno sviluppo definitivo nel 2026» riassume la situazione la delegata della giunta Marsilio.

Lavori in corso che avanzano speditamente, riporta Verì, per venti Case di Comunità tra cui San Vito Chietino, Lanciano e Casoli. «Mentre per gli altri lavori si sta concludendo la fase progettuale per poi inaugurare la consegna del cantiere» sottolinea l’assessore regionale alla sanità. Nel lungo elenco riportato nel comunicato stampa di Verì mancano San Salvo, Vasto e Casalbordino. Si desume, quindi, da quanto dichiarato dalla delegata alla sanità della giunta Marsilio che, dopo le cerimonie di consegna del cantiere da parte dell’ormai ex direttore generale Schael in questi tre comuni si è in attesa di concludere la «fase progettuale per poi inaugurare la consegna del cantiere». Identica situazione per Gissi e Villa Santa Maria, con le cerimonie alla presenza di Schael avvenute nel dicembre scorso, Atessa, cerimonia avvenuta nell’ottobre scorso?