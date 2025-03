Pista Via Verde-Ciclopedonale Vasto-San Salvo, lavori di collegamento al via

Sono partiti i lavori di realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica a Vasto Marina, la bretella che unirà la pista ciclopedonale della Via Verde al lungomare Ernesto Cordella favorendo il collegamento con la Pista Vasto-San Salvo.

I lavori, per un importo complessivo di oltre 220 mila euro, sono stati affidati alla ditta Asfalti Trigno, che seguirà il progetto dell’architetto Cristina Ierbs. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegner Franco Del Bonifro.

«Un’opera importante che – a giudizio del sindaco Francesco Menna - ci avvicina all’obiettivo di una città sempre più sostenibile, amica dell’ambiente e innovativa. Per favorire il cicloturismo e, più in generale, la mobilità in bicicletta, servono interventi di questo tipo».

«Il collegamento ciclabile – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - collegherà la vecchia stazione ferroviaria al lungomare cittadino. Attraverserà la una rampa già esistente e conosciuta in città dagli amanti della bicicletta, rampa che verrà raddoppiata, consolidata e arricchita da una gradinata in legno per i pedoni. Il collegamento arriverà fino a via Martini Istriani dove, attraverso una corsia dedicata, il ciclista potrà raggiungere il lungomare. Dopo l'inaugurazione del collegamento tra la stazione Vasto-San Salvo e il lungomare aggiungiamo un altro importante tassello che andrà ad arricchire il panorama della rete ciclabile cittadina».

«Con la realizzazione di questa infrastruttura ciclabile - aggiunge l'assessore alla Mobilità Sostenibile Carlo Della Penna - Vasto compie un ulteriore passo avanti nella promozione della mobilità alternativa e sostenibile. Questo intervento non solo incentiva l’ uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, ma garantisce anche maggiore sicurezza ai ciclisti e ai pedoni. Continueremo a lavorare affinché la nostra città diventi sempre più a misura di ciclista, incentivando una mobilità rispettosa dell’ambiente e delle esigenze di tutti gli utenti della strada».