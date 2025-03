"Testuale", la mostra alla Galleria Sangallo Fine Art di Vasto

Sabato 1 marzo alle 18.30 presso la Galleria Sangallo Fine Art, a Vasto, si inaugurerà la mostra dal titolo “Testuale”, a cura di Lorenzo Madaro con opere di Alighiero Boetti, Mario Ceroli, Emilio Isgrò, Salvo e Ben Vautier.

La mostra intende investigare alcuni specifici filoni delle sperimentazioni verbovisive e verbo-concrete nel contesto italiano e internazionale degli anni ’70 citando l’omonima mostra del 1979 tenutasi alla Rotonda di via Besana a Milano.

I cinque artisti protagonisti sono molto distanti tra loro per esperienze e attitudini ma tutti vicini perché, ognuno in totale autonomia, hanno lavorato sulla forza intrinseca delle parole e della loro assenza in differenti ambiti, da quello quotidiano a quello della comunicazione in senso più aperto. Dagli alfabeti di Alighiero Boetti, piccoli arazzi concepiti in Afghanistan nell’orbita di un multiculturalismo pionieristico, con frasi e giochi di parole a un altro padre nobile della storia dell’arte contemporanea, Mario Ceroli,con opere storiche e recenti in grado di farci comprendere non soltanto l’assoluta coerenza del suo discorso di sperimentatore di forme e di materiali, ma anche l’importanza della parola nel suo lessico visivo, fuori da ogni corrente, perché Ceroli è stato ed è un ricercatore assolutamente autonomo.

La mostra prosegue con Emilio Isgrò, altro punto cardinale imprescindibile: aver inventato e coraggiosamente sostenuto la cancellazione come forma primaria e concettuale di ricerca, l’ha reso un maestro consolidato proprio perché ha apportato una ulteriore rivoluzione al discorso verbo-visuale. Le lapidi di Salvo sono assertive e ironiche, con declinazioni anche narrative, ancor più sofisticate se pensiamo a tutto il discorso pittorico che poi l’artista, dopo quella fase, ha inteso praticare.

La mostra si conclude poi con un nucleo di opere dall’ironia spiazzante e poetica di Ben Vautier, che interroga chi osserva (e legge) le sue opere rispetto ai grandi temi che appartengono all’arte come alla vita.

“Testuale” è accompagnata da un catalogo edito da Manfredi Edizioni con un testo critico di Lorenzo Madaro, curatore e docente di ruolo di Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Luogo: Sangallo Fine Art / viale D’Annunzio, 46/B - Vasto

Vernissage: sabato 1.3 ore 18.30

Durata mostra: dal 1.3 al 19.4.2025

Info e contatti: info@sangallofineart.it / T. 338 56 77 066

Sito ufficiale: https://www.sangallofineart.it

Social: @sangallofineart