"Storia geologica della Maiella", sabato l'incontro

Continua il ciclo di conferenze a cura della sezione CAI di Vasto aventi come filo conduttore tematiche inerenti alle montagne abruzzesi.

La Storia Geologica della Maiella sarà questa volta l’argomento di approfondimento nell’incontro in programma sabato 1° marzo.

Camminando sulla Maiella si viene immediatamente colpiti dallo stupendo scenario dei pianori erbosi, delle valli profonde scavate dalle acque, dalle numerose sorgenti, dagli strapiombi da capogiro, dalle grotte “abitate” dai pastori che hanno praticato per secoli la monticazione e/o dagli eremiti alla ricerca di un contatto più intimo e diretto con la spiritualità.

Camminando però distogliendo per un attimo lo sguardo da tali meraviglie e osservando con più attenzione il sentiero roccioso calpestato dagli scarponi, la Maiella può regalare anche testimonianze di vita lontana milioni di anni fa: resti fossili di molluschi, coralli, gasteropodi, pesci.

Questo perché la Majella ha una storia geologica affascinante, iniziata milioni di anni fa.

Di questa storia verremo fatti partecipi nella conferenza “Storia Geologica della Maiella” a cura della Sezione CAI di Vasto.

Relatori Dott. Simone Margiotta, socio della Sezione CAI di Fara San Martino, e Dott. Paolo Pitzianti, entrambi geologi e appassionati studiosi della composizione, della struttura, dei processi e dell’evoluzione del nostro pianeta Terra sin dai primordi della sua formazione. I relatori, sulla base delle ultime conoscenze, delle nuove tecnologie e degli strumenti di indagine sempre più sofisticati di cui la scienza geologica oggi dispone, ripercorreranno la storia e l’evoluzione che la Maiella ha avuto sin dal suo nascere.

L’appuntamento è per sabato 1° marzo alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del Club Alpino Italiano in via delle Cisterne, 4 Vasto. Ingresso libero.