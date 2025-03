Vignola 'monumento nazionale per gli amanti del surf': "La battaglia continua"

Il Comitato Litorale Vivo tiene a sottolineare che la recente pronuncia del TAR Abruzzo, di respingere la richiesta di sospensiva riguardante i lavori di difesa costiera a Vignola, non compromette in alcun modo l'iter del ricorso presentato e ribadisce che il ricorso contro i lavori a Vignola prosegue regolarmente.

"È fondamentale chiarire - si legge nella nota diramata dal sodalizio - che la bocciatura della sospensiva è legata a specifiche condizioni. Questo non significa che il ricorso sia stato respinto nel merito. La battaglia legale per la tutela di Vignola e del suo ecosistema unico prosegue con rinnovato impegno.

Il nostro ricorso nasce dalla ferma volontà di proteggere un patrimonio naturale inestimabile: l'unico point break dell'Adriatico, sito presso la spiaggia della Grotta del Saraceno, un vero e proprio monumento nazionale per gli amanti del surf. Questo spot unico, meta di surfisti da tutto il mondo, rischia di essere irrimediabilmente compromesso da un progetto di difesa costiera che riteniamo scellerato. La difesa di questo patrimonio è ormai consolidata in tutti i paesi del mondo, ma in Italia manca ancora questa consapevolezza. Parliamo di un investimento di 3,5 milioni di euro di fondi pubblici, destinati alla realizzazione di barriere frangiflutti che devasteranno l'habitat naturale e cancelleranno le onde che rendono speciale questo luogo.

Un progetto dannoso e inutile?

Come evidenziato nella mappa fornita, l'erosione si concentra principalmente davanti alla pineta, in un'area dove, peraltro, non sussistono proprietà da proteggere. La Giunta comunale motiva la necessità dell'intervento adducendo "gravi fenomeni di erosione marina". Tuttavia, interventi alternativi e meno impattanti sono possibili e auspicabili.

Siamo inoltre orgogliosi di annunciare che, dopo le tante donazioni di privati cittadini e del crowdfunding, anche un’importante azienda internazionale del mondo dell’outdoor, da sempre impegnata nella difesa dell'ambiente, ha scelto Litorale Vivo come beneficiario di un prestigioso grant. Questo riconoscimento, destinato ogni anno a iniziative meritevoli come la nostra, ci fornisce un’ulteriore stimolo e risorse preziose per continuare la nostra battaglia e perseguire la nostra mission.

Come raccontato sul nostro sito ( www.litoralevivo.it ), la difesa del Saraceno è una delle nostre priorità. Litorale Vivo è determinato a proseguire la sua azione in tutte le sedi e con ogni mezzo ritenuto opportuno. Siamo convinti che la salvaguardia del nostro territorio e dei suoi tesori naturali sia un dovere imprescindibile.

Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono e invitiamo a seguire gli sviluppi della vicenda".