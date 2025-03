Bacigalupo Vasto Marina, la 'paratona' di Silvestri fa il giro del web

Definirla “paratona” non è un azzardo: la palla letteralmente ricacciata dalla porta da Giovanni Silvestri, portiere della Bacigalupo Vasto Marina, nei minuti finali della sfida casalinga di sabato vinta di misura (1-0) dalla squadra di mister Roberto Cesario contro il Lauretum al Padre Fulgenzio Fantini, rappresenta un gesto tecnico di assoluto valore.

Il video relativo (clicca qui), pubblicato sui canali social della società, ha fatto letteralmente il “giro del web” provocando unanimi commenti di ammirazione al numero 1 definito “Uomo Ragno“.

Parata che è risultata decisiva per la conquista del bottino pieno da parte di Gagliano e compagni che continuano la loro corsa in alta classifica nel girone B del Campionato di Promozione, secondi ad un punto di distacco dalla capolista Pianella, che ha una partita in meno rispetto alla BVM.

Silvestri, molisano classe 1995, è approdato a fine dicembre alla Bacigalupo Vasto Marina. Fin qui, per lui, 8 partite in campionato con appena 2 gol incassati.

da vasport.it