"Abruzzo da Vivere", l'app di Confartigianato presentata a San Salvo

Nasce “Abruzzo da Vivere", il progetto di Confartigianato per un turismo digitale e accessibile.

A San Salvo il presidente di Confartigianato Costa dei Trabocchi, Matteo Liberatoscioli, alla presenza del sindaco Emanuela De Nicolis e dell’assessore al Commercio Carla Esposito, ha presentato in Comune, ad alcuni operatori turistici e proprietari di strutture ricettive, la nuova app che “rivoluzionerà l’esperienza da vivere in Abruzzo, rendendola accessibile a tutti, grazie alla digitalizzazione. Nasce per cercare di sfruttare al meglio il ricchissimo patrimonio di San Salvo e della Costa dei Trabocchi e tutte le sue peculiarità e attività. L’ Abruzzo è un luogo da vivere e questa app vuole essere il giusto mezzo per poterlo fare al meglio, abbattendo tempi e costi per le prenotazioni, essendo una guida amica sempre a portata di click”.

Chi arriva a San Salvo, scaricando l’app - è stato evidenziato durante l'incontro -, può trovare indicazioni su cosa poter fare, durante la giornata, partendo dalla posizione in cui si trova o strutturare itinerari personalizzati in base a ciò che vorrebbe fare; può cercare gli eventi che ci saranno in città e sul lungomare in quei giorni, ricevendo notifiche sia dal Comune che dai privati che li organizzano, può cercare e trovare ristoranti e posti carini dove fermarsi a pranzo o a cena, poter comprare o solo gustare e degustare prodotti tipici abruzzesi e del posto, può prenotare escursioni in barca, viaggi alle Isole Tremiti, un giro ai musei, attività ludiche e sportive, prenotare aperitivi al tramonto o in qualsiasi momento della giornata con un semplice click. Senza andare alla ricerca di volantini pubblicitari o di chi può dargli qualche suggerimento… i suggerimenti arriveranno dall’app.

Una applicazione giusta per lo sportivo, l’amante della cultura e della storia delle città o per quello che vuole spassarsela vivendo i luoghi più in e la movida. Sicuramente adatta per chi è alla ricerca di una vacanza o un soggiorno esperienziale, trend in forte crescita nella nostra regione. Questa app permetterà a chi accederà di valutare, infatti, percorsi e svaghi sia dentro San Salvo che nelle altre località della Costa dei Trabocchi. Una app che aiuterà anche i proprietari stessi di locali e strutture ricettive a capire quali sono le cose più richieste, ritenute divertenti o interessanti.

A giudizio dell'assessore Carla Esposito “Abruzzo da Vivere rappresenta un valido progetto di promozione del territorio e di supporto alle attività locali, valorizzazione dei prodotti e dei servizi. Per San Salvo un ulteriore strumento di crescita”.