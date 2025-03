Addio a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia. Fu presidente del Parco nazionale d'Abruzzo

Fulco Pratesi, 90 anni compiuti 5 mesi fa, fondatore del WWF Italia, si è spento oggi a Roma.

"Salutiamo, con un grandissimo senso di gratitudine, l'uomo che ha fondato il WWF in Italia quasi 60 anni fa, dedicando la sua vita alla tutela di piante e animali e a diffondere un messaggio di amore per tutte le creature - si legge in una nota del WWF Italia -. Grazie a Fulco Pratesi l’ecologia è entrata nelle case degli italiani, il suo amore smisurato per la natura ha avviato una vera e propria rivoluzione culturale da cui è nato il movimento ambientalista italiano.

Siamo certi che il mondo migliore per cui ha lavorato tutta la vita sia un passo più vicino, grazie a lui e alle persone che ha saputo far innamorare della natura. Ci stringiamo con commozione attorno alla famiglia Pratesi.

Fulco, il tuo esempio rimarrà per sempre".

Pratesi, dal 1995 al 2005, fu presidente del Parco nazionale d'Abruzzo.