Trofeo Bistrot 69, sfida in mountain bike tra il mare e le colline di Casalbordino

Preparativi agli sgoccioli per il Trofeo Bistrot 69 a Casalbordino in programma domenica 2 marzo.

Una manifestazione giunta all’ottava edizione e di questo va dato atto alla Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini di continuare e condividere gli sforzi organizzativi con Antonio Manes, titolare del bar-ristorante Bistrot69, punto di riferimento sul lungomare casalese, molto frequentato tutto l’anno sia dai residenti che dai turisti per concedersi un aperitivo vista mare o assaporare piatti a base di pesce.

Oltre a Bistrot69 come main sponsor, si rimarca il prezioso supporto degli altri partner Vini Fantini, Brake, COAL e IPro (abbigliamento personalizzato), insieme alla collaborazione con l’amministrazione comunale locale, da sempre vicina alle iniziative della Polisportiva Casalbike.

Il quartier generale, il ritrovo (alle 8:00), la partenza (alle 10:00) e l’arrivo sono collocati presso Bar Bistrot 69 in via Bachelet (zona lungomare).

Il percorso prevede un anello di 11 chilometri da ripetere tre volte, con un dislivello di 160 metri a giro. Un tracciato prevalentemente sterrato che tocca l’asfalto solo sul lungomare e si sviluppa completamente nel territorio di Casalbordino. La corsa attraversa il lido casalese (Madonnina), un tratto della ciclabile Via Verde e si inoltra verso l’interno, toccando le località di Piane Sabelli, Bosco Marcucci, Contrada Acqua Chiara, Santo Stefano Rivo Maris, per poi rientrare al lido.

Si prevede una grande affluenza, con circa 120 partecipanti, provenienti anche da Molise, Marche e Lazio.

Presenti le telecamere di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo con Marco Romani per le riprese e il montaggio del servizio in onda sul canale Youtube di Ultimo Km. Le premiazioni giornaliere interessano i primi tre assoluti, i primi cinque di categoria, i vincitori del titolo regionale mountain bike d’inverno per categoria (solo per i tesserati UISP), le prime tre società sia a punteggio sulla base dei piazzamenti che quelle più numerose.

Il Trofeo Bistrot69 è una manifestazione aderente al circuito I Sentieri d’Abruzzo MTB, targato UISP. Al termine della gara, un passo indietro alla stagione 2024 con la consegna dei premi ai vincitori della scorsa edizione.

Credit fotografico Daniele Capone