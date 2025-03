San Salvo e Vasto chiedono la fermata dei treni veloci alla nuova stazione

Il vice sindaco di San Salvo, Eugenio Spadano, ha annunciato un intervento congiunto con il Comune di Vasto per chiedere l'inserimento della fermata dei treni veloci, come il Frecciarossa, alla nuova stazione di Vasto San Salvo, inaugurata di recente. La stazione, pur essendo un'infrastruttura fondamentale per il territorio, non prevede al momento fermate dei treni ad alta velocità, una carenza che secondo gli amministratori locali limita il pieno potenziale della struttura.

Spadano ha evidenziato come la fermata dei treni veloci potrebbe rappresentare un’importante opportunità per migliorare la mobilità della zona, facilitando gli spostamenti tra la costa abruzzese e le principali città italiane. "Un collegamento rapido e comodo con le grandi città è cruciale per lo sviluppo economico e turistico di questa area", ha dichiarato Spadano, sottolineando come la richiesta vada nella direzione di un miglioramento della qualità dei trasporti e di un incremento delle opportunità per i cittadini.

I due comuni, unendo le forze, puntano a sensibilizzare le Ferrovie dello Stato e le istituzioni regionali, con l’obiettivo di ottenere una risposta favorevole. "Vasto e San Salvo insieme possono fare la differenza", ha aggiunto Spadano, rimarcando la volontà di portare avanti una battaglia comune per garantire il miglior servizio possibile alla comunità.

Ora la palla passa alle autorità competenti, che dovranno valutare la fattibilità della richiesta. Nel frattempo, l'iniziativa continua a raccogliere il sostegno dei cittadini, sempre più favorevoli all'idea di una stazione più connessa con il resto del Paese.

