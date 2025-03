Frecciarossa alla Stazione di Vasto-San Salvo, c'è la mozione

L’inaugurazione della nuova Stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, avvenuta il 20 febbraio 2025, è stata un passo importante per la mobilità del nostro territorio.

La stazione, moderna e attrezzata per accogliere i treni ad alta velocità, serve un bacino di utenza che comprende non solo San Salvo e Vasto, ma anche numerosi comuni della provincia di Chieti e del basso Molise. Ad oggi, i treni Frecciarossa effettuano solo fermate stagionali o limitate, costringendo i cittadini a recarsi a Termoli o Pescara per usufruire del servizio di alta velocità. Questa situazione rappresenta un grave disagio per lavoratori, studenti, turisti e per tutti coloro che necessitano di spostamenti rapidi ed efficienti.

Con questa iniziativa, il nostro gruppo consiliare vuole impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a:

1. Interloquire con Trenitalia, RFI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché la stazione di Vasto-San Salvo venga inserita stabilmente tra le fermate del servizio Frecciarossa;

2. Coinvolgere i Comuni limitrofi, affinché anche altri Consigli Comunali sostengano questa richiesta con azioni congiunte;

3. Attivare un dialogo con associazioni di categoria, operatori turistici e imprese locali, per dare maggiore forza alla richiesta e dimostrare l’importanza di questo servizio per lo sviluppo economico della nostra area;

4. Promuovere incontri istituzionali con la Regione Abruzzo e con il Governo nazionale per ottenere un riconoscimento strategico della fermata Frecciarossa a Vasto-San Salvo.

L’attivazione di fermate regolari e permanenti del Frecciarossa a Vasto-San Salvo garantirebbe un collegamento veloce e diretto con le principali città italiane, un incremento del turismo, favorendo le attività del settore ricettivo e commerciale, maggiore attrattività per le imprese, incentivando investimenti e nuove opportunità di lavoro e un servizio migliore per studenti e lavoratori, che potranno spostarsi con più facilità per esigenze di studio e professionali. Riteniamo che questa sia una esigenza fondamentale per il nostro territorio.

Per questo motivo, ci faremo promotori di ogni azione utile a sensibilizzare Trenitalia e le istituzioni competenti, coinvolgendo anche la cittadinanza in questa richiesta. La stazione di Vasto-San Salvo merita di ottenere un servizio ferroviario all’altezza delle sue esigenze.”

San Salvo Popolare e Liberale