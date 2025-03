San Salvo si conferma "Comune Plastic Free"

Al Teatro Mediterraneo di Napoli si è tenuta sabato mattina la cerimonia nazionale per la consegna dei riconoscimenti "Comuni Plastic Free", un evento che ha celebrato l’impegno per l’ambiente delle Amministrazioni locali.

A San Salvo, Comune virtuoso, sono spettate 2 tartarughe. L'assessore all'Ambiente Tony Faga ha ritirato il premio. Il Comune di San Salvo è stato inserito tra i 122 Comuni virtuosi premiati dall’associazione Plastic Free Onlus.

L’associazione è nata nel 2019 per contrastare l’abuso e l’inquinamento da plastica e oggi è presente in oltre 30 Paesi nel mondo.

Il Comune di San Salvo è riuscito, per il secondo anno consecutivo, ad ottenere questo riconoscimento perché si è distinto per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento e ci impegneremo per proseguire su questa strada - ha spiegato l’assessore Faga -. Quest'anno il nostro risultato è stato migliore rispetto all'anno passato e questo grazie anche all'impegno dei nostri cittadini".

“Orgogliosa ed emozionata per essere presente per il secondo anno consecutivo al riconoscimento del nostro comune, premiato con due tartarughe. Oltre le parole ci sono i fatti. Il nostro compito è sensibilizzare ed agire, affinché ognuno di noi contribuisca al nostro fine comune: salvaguardare l'ambiente!”, ha aggiunto Floriana Catalano, referente di San Salvo presente a Napoli per Plasticfree.