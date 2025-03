Il Comune di San Salvo riceve il premio ELoGE 2024: il riconoscimento per la buona governance

Ieri il Comune di San Salvo ha ricevuto il premio ELoGE 2024. Un riconoscimento per la buona governance e l'impegno nella promozione delle pratiche amministrative, trasparenti ed efficaci.

"Siamo onorati di aver ricevuto questo premio. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e ci impegniamo a continuare su questa strada, per un futuro ancora più prestigioso e prospero" spiega la consigliera Carla Larcinese, presente a Gorizia alla cerimonia della premiazione, insieme alla consigliera Maria Travaglini. Il Premio ELoGE 2024 è promosso dal Consiglio d’Europa e da AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). È un riconoscimento che viene conferito alle pubbliche amministrazioni che si sono distinte per la qualità e l'efficacia della loro governance. È un'iniziativa dell'Unione Europea, sviluppata nell'ambito del programma "Good Governance" (Buona Governance), con lo scopo di promuovere la trasparenza, la responsabilità, l'integrità e l'efficienza nelle amministrazioni pubbliche. "Orgogliosi di aver ricevuto questo premio per la buona governance a livello nazionale ed europeo. Un riconoscimento dato alla nostra Città, che ha dimostrato efficienza nei servizi, trasparenza nella gestione, responsabilità e sostenibilità. E’ il risultato dell’impegno dei dipendenti comunali, degli amministratori e di tutta la comunità" ha sottolineato il sindaco Emanuela De Nicolis.