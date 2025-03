Il vastese Antonello Ricci miglior giocatore della stagione 2023/2024

Un importante riconoscimento è stato attribuito dalla FIP-Federazione Italiana Pallacanestro Abruzzo ad Antonello Ricci. L’atleta vastese classe 1992 è stato infatti premiato dall’allenatore Lino Lardo come miglior giocatore di pallacanestro della stagione 2023-2024.

In tale stagione la squadra nella quale Antonello ha giocato, la Libertas Livorno, è stata promossa in Serie A2 e Antonello è stato il miglior realizzatore della squadra con 341 punti in stagione regolare con la miglior percentuale dei tiri da tre punti di tutto il campionato con il 47,3%.

La giornata di gala, denominata “Abruzzo Basketball”, si è svolta l’8 marzo 2025 a Roseto degli Abruzzi, presso l’Hotel Bellavista, alla presenza di Gianni Petrucci, presidente FIP nazionale, di Francesco Di Girolamo, presidente FIP Abruzzo, e di Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo, ed è stata l’occasione per celebrare altresì donne e uomini del basket abruzzese che si sono distinti per la loro attività nazionale e regionale (atleti, squadre, arbitri, comitati organizzatori e giornalisti).