Trofeo San Nicola MTB-XC a Pollutri, giornata da ricordare per la Ciclistica Valle Trigno

L’aria frizzante della mattina del 9 marzo 2025 accoglie i partecipanti del Trofeo San Nicola MTB-XC a Pollutri, un evento molto atteso che ha richiamato ciclisti da diverse regioni. I sentieri verdi e le colline circostanti sembrano danzare al ritmo dell’entusiasmo di atleti e sostenitori: un vero inno alla mountain bike e allo spirito sportivo.



La Ciclistica Valle Trigno si è presentata con una nutrita squadra, pronta a sfidarsi nelle varie categorie. A ogni pedalata, l'adrenalina cresceva, e l’atmosfera si riempiva di energie positive. Le gare si sono susseguite, ognuna con il proprio carico di emozioni, e i ciclisti hanno dato il massimo per raggiungere traguardi ambiziosi. Oltre alla competizione, era palpabile la voglia di divertirsi e condividere momenti indimenticabili.



Nel corso della giornata, le categorie più giovani hanno fatto scintille. In particolare, i piccoli campioni della categoria M8, con il loro entusiasmo contagioso, hanno illuminato il percorso. Tra di loro, Mariani ha conquistato un eccellente secondo posto, dimostrando molta determinazione e abilità. I suoi passaggi tecnici sui sentieri fangosi hanno lasciato tutti senza fiato, tant’è che il pubblico non ha potuto fare a meno di incitarlo con cori di sostegno.



Non da meno, anche la categoria M9 ha regalato emozioni forti. Travaglini, nostro atleta di punta, ha lottato strenuamente fino all’ultimo metro, tagliando il traguardo in terza posizione. La soddisfazione sul suo volto era evidente, rappresentando un premio al duro lavoro e all'impegno che ogni giorno dedica alla sua passione. Entrambi i ragazzi sono stati accolti da un boato di applausi dai loro compagni e famiglie, un momento che sicuramente porteranno nel cuore per sempre.



Ma il successo della Ciclistica Valle Trigno non si è limitato ai risultati individuali. La società ha ricevuto anche un riconoscimento speciale come la società con il numero maggiore di iscritti. Questo prestigioso riconoscimento è stato motivo di grande orgoglio e un chiaro segnale della crescita e della passione che caratterizza il nostro gruppo. La partecipazione attiva dei membri e la voglia di mettersi in gioco sono stati senza dubbio gli ingredienti chiave per questo traguardo.



Alla fine delle gare, l’atmosfera festosa ha preso piede durante il ristoro offerto dalla società organizzatrice. Un momento di convivialità in cui le fatiche della giornata venivano ripagate da piatti gustosi e bevande rinfrescanti. Gli atleti si sono trovati insieme, raccontando aneddoti, condividendo risate e, naturalmente, il desiderio di ripetere esperienze simili in futuro.



La gioia per i risultati, l’orgoglio di far parte di una comunità sportiva così unita e la gratitudine verso gli organizzatori si sono mescolati in un calderone di felicità collettiva. Ogni sorriso e ogni abbraccio erano testimoni di una giornata ben spesa, dedicata non solo alla competizione, ma anche all'amicizia e alla passione per la mountain bike.



In conclusione, il Trofeo San Nicola MTB-XC di Pollutri ha rappresentato molto più di una semplice gara: è stata una celebrazione dello spirito sportivo e della passione condivisa. La Ciclistica Valle Trigno ha dimostrato ancora una volta di essere una grande famiglia, pronta a pedalare insieme verso nuove avventure! Non vediamo l’ora di rivivere momenti come questi, ricordando che ogni corsa è un nuovo inizio.