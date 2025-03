Vasto, Anna Bosco illustra la convenzione triennale con i CAF per bonus sociali e disabili

Il Comune di Vasto ha recentemente stipulato una convenzione triennale con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per l’erogazione dei bonus sociali e per disabili, una misura pensata per supportare le famiglie e le persone in difficoltà economica. A spiegare l’importanza di questa iniziativa è l’Assessore alle Politiche Sociali, Anna Bosco, che ha sottolineato come questa convenzione rappresenti un passo fondamentale per rendere i servizi più accessibili e efficienti.

"La convenzione triennale con i CAF – ha dichiarato l'Assessore Bosco – è un progetto che nasce dalla volontà di semplificare e rendere più capillare la distribuzione dei bonus sociali, sia per le famiglie che per le persone con disabilità. Grazie a questa collaborazione, i cittadini potranno accedere con maggiore facilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale, come ad esempio il bonus energia, il bonus gas e altre forme di assistenza economica per chi si trova in condizioni di disagio."

La convenzione prevede che i CAF, distribuiti sul territorio, diventino punti di riferimento per tutti coloro che necessitano di assistenza nella compilazione delle domande per l’accesso ai bonus. Il Comune di Vasto, tramite questo accordo, intende semplificare le procedure burocratiche, offrendo una rete di supporto che possa guidare i cittadini nel processo di richiesta.

Bosco ha inoltre spiegato che i bonus per le persone con disabilità saranno uno dei pilastri di questa iniziativa, poiché "rappresentano una necessità concreta per molte famiglie del nostro territorio, che si trovano ad affrontare spese aggiuntive per i bisogni speciali dei propri cari". La convenzione permetterà anche di monitorare meglio l’andamento delle richieste, garantendo una distribuzione equa e tempestiva dei benefici.

In pratica, i CAF saranno il punto di contatto diretto tra il Comune e i cittadini, semplificando l'accesso a questi importanti aiuti sociali e riducendo i tempi di attesa. La collaborazione con i CAF si estende anche alla formazione del personale, che riceverà aggiornamenti sulle normative e sui cambiamenti relativi ai bonus sociali, affinché siano sempre pronti ad assistere al meglio i cittadini.

“Il nostro obiettivo – ha concluso l’Assessore Bosco – è rendere i servizi comunali sempre più vicini alla gente, con un'attenzione particolare alle categorie più vulnerabili. Con questa convenzione, puntiamo a migliorare il supporto che diamo ai cittadini e a garantire che nessuno resti indietro nell'accesso ai benefici a cui ha diritto.”

ED