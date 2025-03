Export: Magnacca incontra l'ambasciatore italiano in Giappone

“Abbiamo incontrato l’ambasciatore Gianluigi Benedetti, unitamente al presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara Gennaro Strever, per portare i saluti del Presidente della Regione Marco Marsilio e per stabilire i contatti utili a favorire la conoscenza e le opportunità per l’Abruzzo nel settore commercio e dell’export e per l’industria Automotive” comunica l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca al termine dell’incontro a Tokio con l’ambasciatore Italiano in Giappone Gianluigi Benedetti.

“Contiamo di rafforzare, attraverso l’azione dell’ambasciatore Benedetti, che ringraziamo per l’accoglienza, i rapporti con le aziende dell’Automotive e i buyers giapponesi anche in vista di Osaka 2025. Intendiamo costruire ponti con il Giappone che non si fermino al commercio, all’export e all’Automotive. Vogliamo far crescere e rendere duraturi i rapporti istituzionali tra Abruzzo e Giappone mettendo in relazione i sindaci delle rispettive città sedi di aziende del comparto dell’automobile. Siamo certi che questo grazie al popolo giapponese accadrà”.