Direzione sanitaria dell'Ospedale di Chieti, Manuela Di Virgilio alla guida

Una donna alla Direzione sanitaria dell’Ospedale di Chieti, ed è la prima volta.

Manuela Di Virgilio, vincitrice del concorso che si era svolto qualche mese fa, si è insediata oggi al “SS. Annunziata”, dov’è stata accolta da Fernando Di Vito, che ne ha ricoperto le funzioni fino a questo momento, ora a capo dell’Ospedale di Vasto.

Volitiva, dal piglio deciso, entusiasta del nuovo incarico: si presenta così la nuova direttrice, subito operativa dopo un primo incontro con il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri, che l’ha coinvolta sui temi più caldi, come il cronoprogramma degli interventi di riqualificazione da eseguire sul Corpo C, la rivisitazione della viabilità interna e il miglioramento dell’accoglienza.

Dopo essersi occupata di governo clinico e integrazione socio-sanitaria presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, ha maturato gran parte dell’esperienza professionale presso la Asl di Teramo, lavorando su organizzazione delle attività e appropriatezza dei ricoveri, prima di passare a dirigere l’ospedale di Giulianova.

“Ho trovato nella dottoressa una forte motivazione e la voglia di mettersi in gioco in una realtà importante come questa - è il commento di Palmieri - . Sono certo che saprà interfacciarsi nel modo giusto con i professionisti e con la Direzione aziendale, per assicurare all’ospedale la necessaria operatività. Auguro a lei e ai collaboratori di lavorare in modo proficuo e armonico, e ringrazio Fernando Di Vito per l’attività svolta in questi anni e la disponibilità offerta nelle ultime settimane, che lo hanno visto doppiamente impegnato su Vasto e Chieti”.