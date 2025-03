Un incontro di gioia e sorrisi alla primaria di via Verdi: la clownterapia con Ricoclaun

I bambini della scuola primaria di San Salvo in Via Verdi hanno vissuto una giornata speciale, all'insegna del divertimento e dell'allegria, grazie all'incontro organizzato da Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione Ricoclaun. L'evento aveva l'obiettivo di far conoscere ai più piccoli il valore terapeutico della clownterapia, una pratica che, attraverso il gioco e la risata, aiuta a migliorare il benessere psicologico ed emotivo.

Il clima festoso che si è respirato durante l'incontro ha coinvolto tutti, dai bambini agli insegnanti. Spagnuolo, con la sua esperienza e la sua passione, ha saputo trasmettere l'importanza di affrontare le difficoltà con il sorriso e di come il gioco possa essere uno strumento potente per affrontare le emozioni e lo stress.

I bambini, visibilmente entusiasti, hanno partecipato con entusiasmo a vari giochi e attività pensati per stimolare la fantasia e la creatività, ma anche per favorire la socializzazione e la cooperazione. La risata, infatti, è stata la protagonista assoluta della giornata, con ogni bambino che, tra una risata e l'altra, ha imparato l'importanza di prendersi cura di sé e degli altri attraverso il gioco.

Questo evento rappresenta solo uno dei tanti progetti che Ricoclaun porta avanti nelle scuole, con l'intento di sensibilizzare i più giovani sull'importanza di affrontare la vita con un sorriso, aiutando a creare un ambiente sereno e positivo per tutti. Un'iniziativa che ha trovato grande accoglienza e che, senza dubbio, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori dei bambini della scuola primaria di via Verdi.

ED