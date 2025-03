Tonino Marcello si congratula con Nicola Di Ninni e smentisce le voci sulla sua collocazione politica: "Resto un uomo di centrodestra, Forza Italia Ã¨ la mia casa"

Tonino Marcello, ex assessore e figura storica della politica locale, non nasconde la sua soddisfazione per l'incarico recentemente ricevuto da Nicola Di Ninni, che è stato nominato nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia. In un messaggio di congratulazioni, Marcello ha elogiato l'operato di Di Ninni, definendolo "un punto di riferimento per il futuro di Forza Italia in città" e augurandogli un "lavoro proficuo e incisivo per il partito e per la comunità".

Tuttavia, l'ex assessore ha colto l'occasione per smentire categoricamente le voci che, da tempo, lo vedevano distante dalla sua tradizionale collocazione politica di centrodestra. "Mi fa sorridere – ha dichiarato Marcello – che alcune persone abbiano cercato di attribuirmi un orientamento politico diverso, addirittura collocandomi nella sinistra. Voglio essere chiaro: sono sempre stato e resterò un uomo di centrodestra, e Forza Italia è la mia casa, il partito con cui ho costruito il mio percorso politico. Non ho mai abbandonato i miei valori né la mia visione politica".

Marcello ha ammesso di aver appoggiato Fabio Travaglini, candidato del centrosinistra, durante le ultime elezioni comunali, ma ha voluto spiegare il motivo di questa scelta. "La mia decisione di appoggiare Travaglini – ha sottolineato – è stata dettata da una valutazione legata alle necessità della nostra città in quel momento. Non si trattava di un allineamento ideologico, ma di una scelta che, pur nella diversità politica, credeva nel bene della comunità. Nonostante questa scelta, il mio percorso e la mia fede politica rimangono saldamente ancorati al centrodestra e a Forza Italia."

La sua dichiarazione arriva a pochi giorni dall'elezione di Di Ninni, che rappresenta un'importante evoluzione del partito in città. "Nicola Di Ninni è la persona giusta per rilanciare Forza Italia a livello locale – ha affermato Marcello – e sono certo che, insieme, potremo continuare a lavorare per un centrodestra unito e vincente, lontano da estremismi e divisioni interne."

Marcello ha quindi ribadito il suo impegno nel progetto di Forza Italia, sottolineando che, nonostante le critiche ricevute, il suo obiettivo rimane quello di contribuire alla crescita e alla stabilità del centrodestra. Con questa dichiarazione, l'ex assessore ha posto fine alle speculazioni sul suo futuro politico, confermando con fermezza la sua posizione e il suo impegno in Forza Italia.

ED