Michela Torricella boccia il bilancio comunale: "Non c'Ã¨ attenzione al sociale, i fondi sono insufficienti"

Michela Torricella, consigliere comunale del Partito Democratico, ha duramente criticato l'approvazione del bilancio comunale, bocciandolo in aula durante l'ultima seduta consiliare. Secondo Torricella, il bilancio non risponde alle reali esigenze della città, con particolare riferimento al settore del sociale, uno dei comparti più delicati e fondamentali per il benessere della comunità.

"Il bilancio che ci è stato presentato è insufficiente e non tiene conto delle reali necessità della città – ha dichiarato Torricella. "I fondi destinati al settore sociale sono nettamente inferiori rispetto a quanto sarebbe necessario per rispondere ai bisogni delle persone più vulnerabili. La città sta affrontando una serie di problemi irrisolti, e questo bilancio non è la risposta adeguata."

Secondo il consigliere, il comparto sociale è stato penalizzato da scelte politiche che non hanno posto la giusta attenzione a temi cruciali come la povertà, le disabilità, e l'integrazione sociale.

La bocciatura del bilancio da parte del Partito Democratico riflette un crescente malcontento nei confronti di una gestione che, secondo Torricella, non tiene conto delle priorità della cittadinanza. In una città che sta affrontando crescenti difficoltà economiche e sociali, la consigliera ha ribadito che "è ora di fare scelte politiche coraggiose e di destinare risorse adeguate ai bisogni reali della popolazione".

ED