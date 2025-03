Il ricordo dei sansalvesi vittime del Covid

Il 18 marzo è diventato un giorno simbolico per l’Italia e per il mondo intero, una data che richiama alla memoria i momenti più bui della pandemia da Covid-19, che ha stravolto le vite di milioni di persone e messo alla prova la resilienza della nostra e delle altre comunità.

A quattro anni dall'inizio della pandemia, il 18 marzo 2025 è un'occasione per riflettere su quanto è accaduto, ricordare le vittime e rendere omaggio agli operatori sanitari, alle associazioni, ai parroci e a tutti coloro che hanno contribuito a combattere il virus.

Oggi, presso il Monumento ai Caduti, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della targa in memoria dei nostri concittadini deceduti a causa del Covid. Un momento di riflessione e anche di dialogo con i cittadini, affinché la memoria non si disperda e il ricordo di quanto accaduto diventi spunto per affrontare le sfide future. Il 18 marzo ci ricorda la forza del nostro popolo, la capacità di reagire di fronte a un nemico invisibile e implacabile. Ma è anche una giornata di ricordo e di rispetto per chi non ce l'ha fatta e per chi ha vissuto la tragedia in prima persona. La sfida non è solo quella di rimanere uniti nei momenti difficili, ma di non dimenticare mai la necessità di prevenzione e di preparazione per ciò che potrebbe venire. E’stata un'emergenza che ci ha segnati nel profondo. C’è stato un grande impegno da parte anche dell’amministrazione comunale. I volti delle persone che, purtroppo, non ce l'hanno fatta non si dimenticheranno mai. Oggi, con questa targa, si è voluto ricordare non solo la sofferenza, ma anche la speranza che ci ha permesso di uscire da quell'incubo. Abbiamo imparato molto dalla pandemia, e sebbene ci sia stata una straordinaria risposta globale con la creazione di vaccini in tempi record, il lavoro non è finito. La comunità scientifica continua a monitorare le varianti, e la preparazione per le prossime sfide sanitarie è fondamentale.

Quella di oggi è una iniziativa voluta all’unanimità dal Consiglio comunale. La cerimonia ha avuto inizio con l’esecuzione dell’inno d’Italia. Subito dopo il sindaco, Emanuela De Nicolis, e il presidente del Consiglio comunale, Tiziana Magnacca, hanno scoperto la targa commemorativa coperta, inizialmente, da una bandiera tricolore.

Successivamente il parroco di San Giuseppe, don Raimondo Artese, ha benedetto la targa e coinvolto la cittadinanza in un momento di riflessione e preghiera. Al termine della benedizione è stato deposto un omaggio floreale vicino alla targa ed è stato fatto rispettare un minuto di raccoglimento con le note del “Silenzio”.

Hanno preso la parola il presidente del Consiglio comunale, Tiziana Magnacca (che ha letto anche alcune parole della vice presidente del Consiglio Emanuela Tascone), la vice presidente vicaria del Consiglio comunale, Carmen Di Filippantonio, la vice sindaco del Consiglio comunale de ragazzi, Giorgia Falasca, la dottoressa Flavia Simonetta Pirola, Direttore Sanitario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, la dottoressa Maria Pina Sciotti, infettivologa responsabile del reparto di Malattie Infettive del San Pio di Vasto, e il sindaco Emanuela De Nicolis.

Presente il Questore della Provincia di Chieti, Aurelio Montaruli, i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle scuole, delle associazioni di volontariato, della Pro Loco San Salvo, associazioni combattentistiche e d’arma e alcuni famigliari delle vittime del Covid 19 a San Salvo.