"Università svelate 2025", gli appuntamenti con l'ateneo 'd'Annunzio'

In occasione della seconda Giornata Nazionale delle Università - “Università svelate”, istituita e patrocinata dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) e dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il 20 marzo, con inizio alle ore 9:00, aprirà le sue sedi, offrendo un programma ampio e coinvolgente di attività gratuite per tutte le età.

L’evento che si svilupperà sul tema “Università e territorio”, si terrà nei Campus di Chieti e Pescara e in altre località delle province di Chieti e di Pescara, come il Liceo “Masci” di Chieti, il Liceo “Marconi” di Pescara, il Classico “Vittorio Emanuele” di Lanciano, la Farmacia Comunale di Chieti e il Museo Universitario di Chieti, dove saranno organizzati incontri, seminari, laboratori, mostre e visite guidate, preparati dal Gruppo di lavoro guidato dalla professoressa Elisabetta Dimauro, Coordinatrice degli eventi istituzionali che si svolgono in Ateneo, e sviluppati dai 16 Dipartimenti e dai Centri della “d’Annunzio”.

La Giornata Nazionale delle Università sarà aperta ufficialmente dai saluti del Rettore, Liborio Stuppia, alla presenza delle autorità e della stampa locale.

“Il nostro Ateneo - annuncia la professoressa Elisabetta Dimauro - anche quest’anno come ha fatto in occasione della prima edizione, ha prontamente accolto l’invito della CRUI del Ministero predisponendo un programma ricco ed interessante rivolto non solo agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado ma a tutta la Cittadinanza, così come è nello spirito che ha generato ed alimenta questa iniziativa a livello nazionale.

Oltre ad aprire le sedi dei nostri due meravigliosi Campus universitari di Chieti e di Pescara - sottolinea la professoressa Dimauro - quest’anno la “d’Annunzio” raggiungerà alcuni prestigiosi Istituti secondari ed altre importanti realtà per dare concretezza al tema scelto, quello di “Università e Territorio”. Da noi e in quelle sedi attendiamo la presenza di studenti e di tutti i Cittadini che avranno il piacere di incontrarci e di conoscere le nostre ricerche e le tante attività formative e culturali del nostro Ateneo. Invito davvero tutti a partecipare a questa edizione 2025 della “Giornata Nazionale delle Università Italiane” - conclude la professoressa Elisabetta Dimauro - perché oltre e più che un’apertura dell’Università ci sia un vero incontro che leghi e tenga unito tutto il meraviglioso territorio che ospita da 60 anni la “d’Annunzio”.