Alzheimer, confronto Italia-Germania sulle politiche di supporto. Coinvolto il Comune di Fresagrandinaria

Nell'ambito del progetto europeo "EU4All - You Never Alone", promosso dai Comuni di Fresagrandinaria e Puttlingen (Germania), si è tenuto ieri un incontro online dal titolo "EU Dementia Policies - Germania e Italia a confronto".

L'evento ha visto la partecipazione di esperti italiani e tedeschi, tra cui il dott. Florindo Lalla e la dott.ssa Carmen Wamme, che hanno discusso le politiche a sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro caregiver nei rispettivi paesi.

L'incontro ha rappresentato un'importante fase preparatoria per l'evento finale del progetto che si svolgerà in presenza ad aprile a Fresagrandinaria, con la partecipazione di una delegazione tedesca del comune di Puttlingen. Il progetto, realizzato con il supporto dell'associazione "Abruzzo in Europa", prevede attività nel 2025 per valorizzare il ruolo delle comunità nel supporto ai malati di Alzheimer e ai loro familiari.