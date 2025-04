A Vasto la celebrazione del 208Â° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria

Si terrà il 3 aprile, dalle ore 10:30, presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, la celebrazione provinciale del 208° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Una location prestigiosa offerta ai baschi blu dal sindaco della città e degna cornice di una manifestazione molto bene organizzata dal comandante di Reparto Dr. Sandro Sabatini, dalla direttrice Lucia Avvantaggiato e dai suoi più stretti collaboratori.

La Pinacoteca è allestita all'interno del prestigioso Palazzo d'Avalos e offrirà agli ospiti la possibilità di affiancarsi a opere donate alla città nel 1898 dai fratelli vastesi Giuseppe, Filippo, Nicola e Francesco Paolo Palizzi e da alcuni privati. Fra le altre opere esposte ricordiamo di Filippo Palizzi, il più noto dei fratelli, i Due Pastorelli, Olanda, il Muletto. Oltre alle opere dei Palizzi la pinacoteca annovera anche opere di Gabriele Smargiassi, Francesco Paolo Michetti e Giulio Aristide Sartorio.

In questo scenario verranno celebrati gli agenti della Polizia Penitenziaria. Saranno presenti il Provveditore Regionale Lazio Abruzzo e Molise Giacinto Siciliano, autorità civili, religiose, militari e sindacali oltre agli appartenenti del Corpo sia in servizio che in quiescenza.

All'evento saranno altresì presenti poliziotti che si sono distinti per meriti sportivi e professionali e ad oggi in servizio proprio nell'istituto di Contrada Torre Sinello, come l'ultra maratoneta Domenico Martino e il poliziotto eroe Fausto Varricchio.