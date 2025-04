Stagione di successi per 'CreatiVita', si concludono le rassegne teatrali in collaborazione con la Fondazione BCC Valle del Trigno

Con grande soddisfazione si chiudono le due stagioni teatrali dell’Associazione CreatiVita che hanno regalato al pubblico emozioni, riflessioni e momenti di autentico coinvolgimento. La rassegna dedicata ai ragazzi e la stagione di prosa per gli adulti hanno registrato - si legge in una nota dei promotori degli appuntamenti - un successo straordinario, grazie a spettacoli di altissimo livello che hanno saputo coniugare intrattenimento e cultura.

La stagione, iniziata a dicembre 2024, ha visto un susseguirsi di attori provenienti da tutta Italia come Francesca Camilla D’Amico, Gigi Palla e Gabriela Praticò, Pietro Dattola, Daniele Parisi e si è conclusa il 30 marzo con lo spettacolo “Donne a pezzi” con Stefania Pascali per la regia di Luigi Cilli. Tante le giornate sold out sia nella stagione di prosa che in quella speciale dedicata ai ragazzi.

Anche quest’anno lo spettacolo si è tenuto presso la Sala Conferenze della BCC a San Salvo con la collaborazione della Fondazione BCC della Valle del Trigno.

“Grazie alla Fondazione BCC della Valle del Trigno che ha creduto fermamente in questo progetto e agli sponsor che continuano a sostenerci con passione, il percorso del teatro nella nostra comunità non è più in salita e Creativita si consolida come un punto di riferimento culturale”, commenta Stefania Pascali di Creativita.

“Il teatro ha il potere di far ridere, commuovere e riflettere e questa stagione ha dimostrato quanto sia fondamentale offrire al pubblico, dai più piccoli agli adulti, un’esperienza artistica di qualità” continuano Luigi Cilli e Stefania Pascali. “La grande partecipazione e l’entusiasmo degli spettatori ci spingono a guardare al futuro con ancora più determinazione, per continuare a diffondere la cultura teatrale e farla diventare un patrimonio condiviso”.