Scuola di Kung Fu di De Palma, sei atleti al Criterium nazionale di Jesolo

Sabato 5 aprile a Jesolo la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, prenderà parte al Campionato Italiano Criterium 2025 Kickboxing della FederKombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light.

Gli atleti in gara, dopo le qualificazioni alle fasi regionali e interregionali, sono 6 (Michele Di Biase, Valeria Mirco, Gioele Pasciullo, Michele Del Casale, Vincenzo Verretti e Francesco Bogazzi), tutti motivati e determinati a giocarsi la chance di arrivare ai massimi risultati, nella speranza di poter indossare l’azzurro e far parte così della Squadra Italiana di Kick Light.

A chiusura gara solo i primi 4 di ogni categoria passano il turno e si qualificano per il Campionato Italiano Assoluto che si terrà di nuovo a Jesolo nel mese di maggio.

Il Maestro Carmine De Palma, soddisfatto per i risultati ottenuti dai suoi ragazzi, si dice speranzoso per l’ottenimento di positivi riscontri e sicuro della preparazione.

La squadra agonista partirà per Jesolo venerdì 4 aprile di mattina in modo da effettuare le dovute e prevedibili fasi di accertamenti e controllo certificati, dopodiché la competizione inizierà già da sabato mattina alle ore 9:00.

“Gli atleti – sottolinea De Palma – arriveranno al Criterium con tanta grinta e voglia di fare bene, daranno il massimo e cercheranno di entrare con la vittoria nella seconda qualificazione. Dovranno commettere meno errori possibili e cercare di trovare ogni punto utile per superare l’avversario, con lucidità e precisione, in modo da non regalare nulla e farsi prendere di sorpresa e impreparati. Sarà una gara diversa dal solito per tanti motivi, anche di preparazione, ma ci saranno buone possibilità per affermarsi e cercare di vincere, attingendo anche dalla loro esperienza negli anni.

Dimostreremo ancora una volta che possiamo giocarcela con tutti e dimostreremo il nostro valore”, conclude De Palma.