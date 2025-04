"La guerra non è mai la soluzione", a Roma anche una delegazione vastese del Movimento 5 Stelle

Costruire la pace attraverso il dialogo e il confronto, la comprensione e il dibattito, ma anche promuovendo tavoli di mediazione tramite i quali ambire a risolvere tensioni e conflitti. Ecco perché, come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Vasto, sabato 5 aprile parteciperemo attivamente alla manifestazione contro il riarmo a Roma. Per contribuire a questo scopo, scenderemo in piazza assieme a migliaia di cittadini provenienti da tutta Italia, ad associazioni e realtà sociali che, coralmente, dicono “NO” a un’Europa che alimenta l’industria bellica.

Faremo sentire la nostra voce per chiedere un futuro di sicurezza e pace per noi e per i nostri figli, per il nostro presente e il loro futuro. La guerra non è mai la soluzione. La nostra manifestazione pacifica sarà anche un modo per chiedere all’Europa e al nostro attuale governo nazionale di tutelare i diritti ed i cittadini per cui è necessario investire in sanità, istruzione e nel sociale e non al RearmEU.

La nostra manifestazione o “corteo della pace”, si differenzia nettamente da altre iniziative già avvenute nei giorni scorsi a cui hanno partecipato anche forze politiche che hanno sostenuto queste scellerate decisioni mascherandosi da “finti pacifisti”. L’ipocrisia di una politica fatta da politicanti che urlano nelle piazze il loro disappunto per poi votare nei palazzi esattamente il contrario. E’ con grande entusiasmo che il Movimento 5 stelle Vasto parteciperà numeroso tant’è che, a tre settimane dalla predetta data, ha fatto il “sold out” riempiendo ben due autobus. Questo sarà solo l’inizio, una rinascita, perché la nostra voce e la nostra attenzione verso i cittadini e i loro diritti sarà sempre in prima linea.

Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Vasto