Tre giorni per la solidarietÃ  con le Uova di Pasqua dell'Ail

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile le UOVA DI PASQUA AIL tornano a colorare e addolcire le piazze di Vasto, Cupello e Monteodorisio.

Sarà possibile prendere le uova in Piazza Diomede a Vasto. La mattina di sabato 4 aprile i volontari AIL saranno anche in Piazza Umberto I a Monteodorisio e domenica mattina saranno anche in Piazza Garibaldi a Cupello, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Modavi Cupello.

Verranno allestiti dei banchetti a Vasto, Cupello e Monteodorisio in cui sarà possibile acquistare il prelibatissimo cioccolato al latte e fondente delle Uova di Pasqua AIL con una donazione minima di 15 euro, grazie alla quale si sosterrà la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 55 anni di lavoro di AIL e al sostegno di ogni cittadino.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c'è molto di più di una semplice sorpresa. C'è il sostegno a oltre 140 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori, il supporto ai Centri Ematologici e l'assistenza migliore per i pazienti in tutta Italia. C'è la possibilità per tante persone di vivere il proprio futuro con speranza.

Per permettere a tante vite di continuare abbiamo bisogno del tuo aiuto: il 4, 5 e 6 aprile scegli le Uova di Pasqua AIL e sostieni la ricerca e la cura per i tumori del sangue.