Filcams Cgil Chieti, Daniela Primiterra è la nuova segretaria generale

Nella Sala Eden di Ortona, Daniela Primiterra è stata eletta nuova Segretaria Generale della Filcams Cgil Chieti.



L’impegno del suo mandato è molto chiaro: mantenere sempre al centro dell’agenda politica e sindacale la dignità del lavoro e la sicurezza dei diritti.



Daniela Primiterra, già componente della Segreteria della Camera del Lavoro CGIL di Chieti, ha subito delineato le priorità della Filcams Cgil Chieti: combattere la crescente precarietà, i contratti part-time imposti, gli appalti al ribasso e le disuguaglianze che minano la stabilità di migliaia di lavoratori. “Prima di tutto devo ringraziare la Segretaria uscente Elena Zanola per il grande lavoro svolto in questi otto anni. Detto questo non possiamo più tollerare un sistema in cui persino chi ha un contratto indeterminato vive nella paura o nella povertà. La stabilità economica e la sicurezza sono diritti non negoziabili”.



Daniela Primiterra ha sottolineato come la dignità del lavoro non sia solo una questione etica, ma un investimento strategico per il progresso sociale. “Ambienti di lavoro giusti e sostenibili sono la base per una società più equa. Dobbiamo costruire un futuro in cui nessuno sia lasciato indietro, ci vuole un’azione sinergica da svolgere insieme a istituzioni, imprese e cittadini”.



Al centro del suo discorso, l’invito a partecipare attivamente ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in programma l’otto e nove giugno, apponendo 5 sì per fermare i licenziamenti illegittimi e l’abuso dei contratti a termine; garantire tutele ai lavoratori di piccole imprese e appalti; ridurre a 5 anni il tempo di attesa per l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri.



“Questo voto è una rivolta pacifica ma potente contro le ingiustizie. Ogni scheda è un mattone per costruire un futuro solido e migliore” ha concluso Daniela Primiterra, definendo i referendum uno strumento cruciale per “riprendersi i diritti rubati”.



La Segretaria ha concluso con un appello all’unità: “Solo insieme possiamo trasformare le parole in azioni. La Filcams CGIL Chieti sarà in prima linea, ma serve il coraggio di tutti: lavoratori, giovani, donne, chi crede ancora nella giustizia sociale”.