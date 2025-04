Consegna dei sacchi per le Some di San Vitale il 23, 24 e 25 aprile alla sede della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri

Si comunica che per il ritiro dei sacchi per le Some della Sfilata del 26 aprile bisogna recarsi in via 1° vico San Giuseppe n. 9, presso la Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nei giorni 23 - 24 - 25 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Le buste contenti l'offerta per il giorno 26 dovranno consegnate entro e non oltre le ore 19.30 del 25 aprile.

Invece per la sfilata del giorno di San Vitale, i sacchi si possono ritirare nello stesso orario dei giorni 26 e 27 aprile e le buste contenenti l'offerta dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 19.30 del 27 aprile.

Si rammenta che è vietatissimo far guidare il trattore a persone non in possesso di patente di guida, altrimenti si incorre al sequestro del mezzo.

Per la prevenzione degli infortuni è vietato trasportare persone sui parafanghi dei motori.

A cura del Comitato Feste San Vitale 2025