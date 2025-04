Asl, incertezza sulla questione dei buoni pasto per i dipendenti

Resta ancora incerta la questione dei buoni pasto per i dipendenti della ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI, che attendevano la consegna delle tessere nel corrente mese di aprile, a seguito di una serie di rinvii ed attese.

All’esito dell’ennesima riunione tenutasi presso la sede dell’Azienda, la direzione generale non ha saputo indicare un termine certo per l’erogazione dei buoni pasto, trincerandosi dietro presunti ritardi nell’approvvigionamento delle relative tessere.

Resta il fatto che a far data dal 1° gennaio 2024 chi già godeva di tale beneficio se lo è visto sospendere senza alcuna comunicazione o spiegazione, mentre chi ha siglato i verbali di conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro è ancora in attesa della consegna delle tessere dei buoni pasto, pur essendo decorso il termine stabilito.

E’ quanto fanno sapere i segretari Raffaello Villani, Patrizia Bianchi, Mario Frittelli, Vincenzo Pace e Vincenzo Mancinelli delle sigle sindacali FSI-USAE, NURSING-UP, USB, COINA E CISAL, che hanno incaricato i rispettivi legali di dare esecuzione ai verbali di conciliazione e di intraprendere un nuovo contenzioso in favore di tutti coloro che, rassicurati dalle promesse della ASL, non hanno ancora un titolo esecutivo e pertanto ad oggi non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda.

Il forte debito sanitario regionale fa temere che la ASL non abbia le risorse economiche per mantenere gli impegni presi, pertanto continua a rimandare il problema senza fornire risposte certe.

I sindacati sono pronti a dare battaglia, non potendo accettare passivamente tale comportamento dell’Azienda.