Scerni in festa per la partenza del Giro d’Abruzzo

Al via questa mattina il Giro d’Abruzzo, partenza da Scerni alle 11.35 per la prima tappa che si concluderà a Crecchio. Tanti gli amministratori presenti a quest’appuntamento sportivo, vetrina importante per la valorizzazione del territorio. Tra loro il sindaco di Scerni Daniele Carlucci, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e l’assessore regionale al turismo Daniele D’Amario.

Quattro le tappe previste, dopo la Scerni-Crecchio il Giro d’Abruzzo proseguirà con Tocco da Casauria-Penne; San Demetrio de Vestini- Roccaraso e Corropoli-Isola del Gran Sasso San Gabriele.

“La macchina organizzativa del Giro d’Abruzzo è in azione da diverso tempo ed è un evento unico e irripetibile per Scerni, una vetrina per far conoscere le nostre potenzialità e bellezze” ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore comunale allo Sport di Scerni Mario D’Ercole, delegato ad occuparsi dell’organizzazione della partenza della prima tappa.

“Siamo convinti – ha dichiarato il sindaco Daniele Carlucci – che lo sport, e nello specifico il ciclismo, sia un mezzo eccezionale per far conoscere e di usare le bellezze dei nostri paesaggi e borghi autentici. Da qui è nata una collaborazione con gli amici del ciclismo e ringrazio l’amico Maurizio Formichetti per aver colto questa opportunità”.

“Dal 15 al 18 aprile scopriremo un Abruzzo diverso e sono orgoglioso e felice per questa seconda edizione del Giro d’Abruzzo – ha sottolineato Maurizio Formichetti, referente regionale Rcs, organizzatrice del Giro d’Abruzzo e del Giro d’Italia - le otto località che ospiteranno la corsa sono frutto di una mia scelta ponderata, tecnica ed anche in base alle richieste che da anni ricevo affinché le comunità stesse possano avere risalto e notorietà”.