«Un evento che ha dimostrato l’importanza dello sport come impegno sociale»

La seconda edizione della “Cupello Boxing Day” ottiene un ottimo riscontro! L'evento, tenutosi sabato 12 aprile, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di boxe e sport in generale con oltre 400 presenze.

Un'esperienza unica ed emozionante per tutti i partecipanti e gli spettatori. L'evento ha dimostrato l'importanza dello sport e del pugilato in particolare, come impegno sociale, come mezzo per promuovere la disciplina, il rispetto ed un percorso di vita in grado di allontanare i ragazzi dalla strada.

Il programma dell'evento ha incluso un open day dedicato allo sport e alla difesa personale, seguito da diverse esibizioni, numerosi match olimpionici e dal match internazionale tra Stefano Ramundo e Javier Sergio Escobar.

È il pugile Vastese Ramundo ad imprimere il ritmo con un match intenso ed una vittoria schiacciante, ottima prestazione dell'argentino Sergio che è riuscito a resistere concludendo gli 8 round previsti.

Grande risultato per la Asd VastoRing che porta a casa 3 vittorie ed un pareggio con il pugile Cupellese Samuel Antenucci che con una prestazione in crescendo ha dato il suo meglio nel secondo e terzo round conquistando una vittoria netta ed aggiudicandosi anche il premio del miglior pugile della serata, con il pugile Carmine Marchesani che conferma le sue grandi doti pugilistiche chiudendo il match al secondo round dei tre previsti confermando una grande preparazione e Francesco Rucci che è costretto ad accontentarsi di un pareggio.

Stefano Ramundo, il pugile vastese, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti e per l'evento e, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita con particolare riferimento al principale promotore nonché organizzatore Marco Antenucci, dichiara di essere pronto per il prossimo incontro, puntando lo sguardo ad un titolo internazionale.

Anche Javier Sergio, l'avversario di Ramundo, ha lodato l'organizzazione dell'evento ed ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di partecipare.

Marco Antenucci, principale promotore ed organizzatore dell'evento, soddisfatto della riconferma del successo che la “Cupello Boxing Day” ha ricevuto, ha ringraziato tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento, tutte le palestre intervenute tra le varie attività tra cui la Asd VastoRing con i maestri Maurizio Pandolfi e Stefano Ramundo, la Ssd Gotha del maestro Davide Di Meo, la Pugilistica Di Giacomo con il maestro Lorenzo Di Giacomo e Loredana Nappo, la Pugilistica Rosetana del maestro Luciano Caioni, la Majestic Health Club del maestro Sandro Mangifesta, la Cap Boxing Team del maestro Flavio Cappellone, la palestra Officina 84 del maestro Ivan Siviero.



Lo stesso Antenucci ha ringraziato più volte la FPI, il Comune di Cupello e tutti i componenti delle tre associazioni che si sono adoperati per l'organizzazione: la neonata Aggregamenti, ASD Circolo Tennis Cupello e Asd VastoRing. Con particolare plauso a Maurizio Pandolfi e Amedeo Maurizio che si sono spesi più volte nella manifestazione, a Marco D'Alessandro che ha condotto la manifestazione con grande professionalità, a Graziella Costantini, Manuela Colameo, Graziano Gattone, Jole Matassa, Cesare Tittaferante, Giuseppe Besca, Marino Ramundo, Lorenzo Ciccotosto, Andrea Papini, Leopoldo e Raffaella Conventi, Giuseppe De Cinque, Antonio Barisano e tutti i ragazzi della VastoRing per la loro dedizione all'evento ed allo sport.

Profondo dispiacere tra gli organizzatori:

- per l'assenza del pugile della Asd Vasto Ring Francesco Tinari infortunatosi durante la preparazione con Ramundo, il quale con grande fair play gli dedica la vittoria;

- per l'assenza al match event del fondatore/tecnico/preparatore Maurizio Pandolfi che ha dovuto lasciare la manifestazione per cause di forza maggiore e che avrebbe dovuto premiare il vincitore dell'evento principale accanto ad Antenucci;

- per l'assenza dell'amico Michele D'Alberto, sempre presente nell'organizzazione, per la perdita del caro papà.

Gli organizzatori chiudono l'evento annunciando un evento estivo sul comprensorio del Vastese e dichiarando di essere già alla ricerca di informazioni sulla prossima edizione della “Cupello Boxing Day”, che si preannuncia essere ancora più emozionante e ricca di eventi.