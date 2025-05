Riconoscimenti dall'Osservatorio regionale della Legalità a due servitori dello Stato

Mercoledì scorso, presso la Sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara, l’Osservatorio regionale della Legalità ha conferito due attestati di riconoscenza a due servitori dello Stato che si sono distinti per l’elevato senso del dovere e per l’esemplare impegno umano e professionale.



Il riconoscimento è stato assegnato a:

• Nicola Molino, Sottufficiale della Polizia di Stato, per una brillante operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto di un soggetto pericoloso e per il tempestivo intervento che ha permesso di salvare la vita a un giovane in difficoltà;

• Alessio Matarazzo, Sottotenente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, per il contributo determinante nel “cordone umanitario per l’Ucraina”, svolto con alto senso civico, generosità e professionalità in un contesto complesso e delicato.



Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Pescara Carlo Solimene e il Difensore Civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio, che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, il valore istituzionale di questi gesti e l’importanza di coltivare la cultura del servizio e della responsabilità.



Il presidente dell’Osservatorio, Francesco Prospero, ha dichiarato: “Tra i compiti principali dell’Osservatorio vi è proprio quello di promuovere e diffondere i valori della legalità e della giustizia. E non c’è strumento più potente dell’esempio. Valorizzare l’impegno di uomini come Nicola Molino e Alessio Matarazzo significa rendere visibile il volto migliore delle istituzioni e costruire una cultura civica fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sul coraggio morale. Il loro operato è un patrimonio collettivo che merita gratitudine e riconoscimento.”



L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività dell’Osservatorio tese a rafforzare il dialogo tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, riconoscendo i comportamenti esemplari che contribuiscono a rendere più giusta e più sicura la nostra società.