Giornata memorabile al 2Â° Trofeo Rignano Garganico per la Ciclistica Valle Trigno

Quella di domenica 4 maggio è stata una giornata di emozioni e trionfi per la Ciclistica Valle Trigno, che ha brillato come una stella nel cielo sportivo del nostro amato territorio. La competizione ha visto i nostri ciclisti darsi battaglia su un percorso stimolante, dimostrando non solo abilità atletiche, ma anche una straordinaria determinazione.



I risultati parlano chiaro: Vittorio D’Annunzio ha conquistato un meritatissimo 4° posto nella categoria M5, mentre Marco Aruffo ha strappato lo stesso piazzamento nella M7. Franco Sacchetti ha fatto il tifo per la nostra squadra, portando a casa un fantastico 3° posto nella M8. E non possiamo non menzionare Silvio Travaglini, che ha raggiunto un eccezionale 1° posto nella M9!



Grazie a queste performance straordinarie, la Ciclistica Valle Trigno si è aggiudicata il titolo di Vincitrice del 2° Trofeo Rignano Garganico! Una vittoria che ci riempie di orgoglio e di entusiasmo, frutto di tanto impegno e passione per il ciclismo.



La giornata non si è conclusa con le premiazioni: dopo le gare, ci siamo ritrovati per festeggiare insieme, gustando un pranzo ricco di delizie locali. È stato un momento di convivialità e gioia, dove abbiamo condiviso risate e aneddoti, rafforzando il legame che ci unisce come squadra.



Dopo questa meravigliosa giornata di sport e festa, ci siamo messi in viaggio per tornare a casa, con il cuore pieno di gratitudine e nuovi ricordi da custodire. Un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato e supportato la Ciclistica Valle Trigno: insieme, siamo pronti a scrivere nuove pagine di successi!



Ci vediamo alla prossima gara!