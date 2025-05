Torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Salvo

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha convocato l'assise civica per il 6 maggio alle ore 19:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il 7 maggio alle ore 19:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

1. Mozione stazione ferroviaria Vasto-San Salvo;

2. Mozione dissuasori mobili nel centro storico;

3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227, D.LGS N.267/2000;

4. Regolamento per la disciplina dell’attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei. Modifica.

5. Sentenza 6/2025 Giudice di Pace di Vasto (RG. N.46/2020): riconoscimento debito fuori bilancio;

6. Sentenza N. 67/2025 della CGT di primo grado di Chieti (RG. N.516/2024): riconoscimento debito fuori bilancio.